У деяких районах Києва ситуація зі світлом лишається критичною, - гендиректор Yasno Коваленко

У Києві графіки відключень електроенергії досі не працюють, найбільше проблем із електропостачанням на Печерську, в частині лівого берега та деяких інших районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

Він зазначив: "Ситуація лишається складною та критичною. Життю "пацієнта" нічого не загрожує, але ситуація щє далека від стабілізації.

За його словами "наразі графіки не працюють. Деякі райони міста Києва страждають більше. Печерськ, частина лівого берега та деякі інші".

"Енергетики на всіх ланках працюють. Відновлюють генерацію, ремонтують мережі та роблять нові схеми живлення. Дайте їм час. На жаль 100% гарантованої відповіді на запитання "коли з’явиться світло?" щодо конкретної адресі немає. Але ви можете бачити, що доступність зростає кожної години", - зазначив Коваленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запасів ядерного палива Україні вистачить на два роки, - "Енергоатом"