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"У Києві до обіду": The New York Times показало "графік" окупантів на початку вторгнення. ДОКУМЕНТ

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"У Києві до обіду": The New York Times показало "графік" окупантів на початку вторгнення. ДОКУМЕНТ
Російські окупанти на початку повномасштабного вторгнення в Україну планували дійти Києва за 18 годин.

Про це повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як зазначає видання, солдати РФ дізналися про початок вторгнення за кілька годин до того, як їх відправили до України. Один з російських військових, який перебував у Білорусі, розповідає, що наказ був одночасно простим і дуже оптимістичним - слідувати за машиною, що йде попереду, і дістатися до Києва протягом 18 годин.

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При цьому видання наводить розклад з докладним графіком руху російських військ, на якому можна помітити, що перші машини в колоні вищезгаданого солдата мали виїхати з Білорусі та прибути на околицю Києва о 14:55, тобто навіть швидше, ніж йому сказало командування.

У Києві до обіду: The New York Times показало графік окупантів на початку вторгнення 01

Розклад вторгнення росіян (nytimes.com)

Окупант розповів, що графік не був виконаний навіть близько, оскільки масивна військова техніка була настільки важкою, що колона одразу загрузла. І лише на те, щоб перетнути кордон з Україною, пішло більше доби.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Оманський план провалився. Український "народєц" виявився не із сцикливих, тому буратіно був вимушений імпровізувати нову роль - "боневтік".
  • Garry Dron 6973c752
    дЄрмак як почув що "колєги" пішли на Київ одразу кудись здристнув, залишивши вовочку розгрібати, вовочка мабуть сам хотів здриснути, але аеропорт був перекритий.
    Так народилась легенда поо патротичний БОНЕВТІК.
    А на насправда клікуха зеленського просто БОНЕДАЛИВТІКТИ
  • Анжей b106d7a9
    Ти ідіот? Ці тварини убили б пару мільйонів українців, знищили усе українське. І нашими ж руками захотіли б завоювати, ще пів Європи. От оце реальність, а не куйня, що ти написав.
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