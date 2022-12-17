Україна готує нові пропозиції щодо посилення захисту від російського терору, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі лідерів країн Північної Європи у понеділок, 19 грудня, представить нові пропозиції для підсилення захисту всіх європейських країн від російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

"У понеділок відбудеться зустріч лідерів країн Північної Європи: це Велика Британія, Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія, Ісландія, Нідерланди, Швеція, Норвегія. Це наші надзвичайно важливі друзі, важливі партнери та ефективні помічники нашому захисту. Тож готуємо кілька нових пропозицій від України, як посилити нас усіх, усі країни Європи", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що цього тижня Україна отримала низку важливих рішень від міжнародних партнерів, які допоможуть зберігати стабільність, зокрема в оборонній сфері, енергетичній, макрофінансовій. Ще кілька рішень очікують на остаточне схвалення та виконання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу, - Зеленський. ВIДЕО