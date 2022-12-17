Влада російського Липецька погодила мітинг проти війни у Буркіна-Фасо, але за добу до акції відкликала дозвіл

Адміністрація Липецька відкликала раніше виданий дозвіл на проведення 17 грудня на одній із міських площ мітингу проти війни у Буркіна-Фасо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання Медуза, із посиланням на місціеве видання "7×7".

Заявку на акцію під гаслом "Ми за мир! Ми проти війни у Буркіна-Фассо!" (орфографія збережена) подавав місцевий житель Олександр Григор'єв.

Отримавши згоду мерії, він написав у соцмережах: "Я запрошую вас на мітинг проти війни. А де вона проходить, це справа навіть не десята".

Григор'єв також додав, що не проти проведення мітингу "Немає СВО!", але "при цьому режимі нам доводиться говорити рабською мовою Езопа".

Напередодні акції Григор'єв отримав нове повідомлення від влади про заборону мітингу. Відмову в документі мотивували тим, що заявник "навмисно вказав на недостовірну інформацію про мету мітингу".

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