Ми втрачаємо Україну. Ми вже втратили її, - державний зрадник і екснардеп Царьов

Підозрюваний у держзраді екснардеп та екскандидат у президенти Олег Царьов, який підтримував вторгнення РФ в Україну і якого суд заочно засудив до 12 років ув’язнення, визнав провал російських планів захопити Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Царьов заявив у телефонному коментарі The New York Times

Він заявив: "Ми втрачаємо Україну. Ми вже втратили її".

Царьов зазначив, що "був там" і "брав участь" у вторгненні РФ, проте йому ніколи не повідомляли остаточних деталей. Він також вважає, що "російська армія не розуміла", що українці чинитимуть опір, думаючи, що "все буде легко".

Екснардеп заявив, що він буде щасливим, якщо бойові дії просто припиняться на нинішніх лініях фронту, оскільки з початку повномасштабного вторгнення Росії не вдалося захопити та утримати жоден обласний центр.

"Армія, генерали, солдати (окупантів - ред.) не були готові", - сказав Царьов.

The New York Times зазначає, що американські офіційні особи вважають Царьова маріонетковим лідером, якого Кремль збирався поставити в Україні.

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