Протягом 17 грудня з українських портів вийшло 4 судна із продовольством

З українських портів у суботу вийшли чотири суховантажні машини з кукурудзою, пшеницею та насінням соняшника.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"17 грудня чотири судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 115,7 тис. тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Два судна Falcon S (19 тис. тонн соняшникового насіння) і Kerem (29 тис. тонн пшениці) прямують до Туреччини. Судно Nymphi доставить до Тунісу 25,7 тис. тонн кукурудзи. Судно Gulmar перевозить 42 тис. тонн кукурудзи до Іспанії.

У СКЦ зазначили, що "зерно, що надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене в інші країни".

В українські порти також прямують три судна, які в суботу пройшли морським гуманітарним коридором.

"Станом на 17 грудня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 14 138 997 тонн. Усього на даний момент було дозволено рух 1 121 суден: 561 на прибуття в українські порти та 560 - на вихід із них" , - резюмували у СКЦ.