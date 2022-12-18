Колектив TVORCHI представлятиме Україну на Євробаченні-2023

На міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2023 Україну представлятиме гурт TVORCHI, набравши 19 балів.

Переможця було визначено під час фіналу Національного відбору, повідомляє Цензор.НЕТ.

Гурт TVORCHI отримали від журі 9 балів, від глядачів – 10. Із загальною кількістю 19 балів колектив здобув перемогу у Національному відборі на пісенний конкурс Євробачення-2023.

За перемогу змагалися 10 конкурсантів: Moisei, OY Sound System, DEMCHUK, Jerry Heil, FIINKA, KRUTЬ, Tember Blanche, Angelina, 2TONE, TVORCHI.