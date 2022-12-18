Новини

Колектив TVORCHI представлятиме Україну на Євробаченні-2023

14 420301
На міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2023 Україну представлятиме гурт TVORCHI, набравши 19 балів.

Переможця було визначено під час фіналу Національного відбору, повідомляє Цензор.НЕТ.

Гурт TVORCHI отримали від журі 9 балів, від глядачів – 10. Із загальною кількістю 19 балів колектив здобув перемогу у Національному відборі на пісенний конкурс Євробачення-2023.

За перемогу змагалися 10 конкурсантів: Moisei, OY Sound System, DEMCHUK, Jerry Heil, FIINKA, KRUTЬ, Tember Blanche, Angelina, 2TONE, TVORCHI.

Топ коментарі

  • Роман Дузинкевич
    Можливо, але, погодьтеся: одразу видно, що не москаль.
  • Роман Дузинкевич
    Я так зрозумів, що соліст є гуцулом.
  • Українка Українська
    В Україні стільки неймовірно талановитих українців,а вибираємо чомусь африканця.Чим керувалися ті,хто обирав:чи пісня суперкласна,чи голос дуже сильний?Незрозуміло.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини