Протягом дня 17 грудня зафіксовано 20 прильотів по Сумщині, - ОВА
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Протягом дня ворог обстріляв прикордоння Сумської області з різних видів озброєння, усього було 20 прильотів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький
За словами Живицького, Шалигинську громаду росіяни обстріляли із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Загалом було 13 прильотів із АГС та ще 8 автоматних черг.
Середино-Будську громаду російські війська обстріляли з мінометів. Було 2 прильоти.
У Зноб-Новгородській громаді 5 ворожих мін розірвалися на прикордонні.
Обійшлося без постраждалих і руйнувань.