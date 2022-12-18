Понад 640 українців, які перебували чи перебувають в полоні, отримають по 100 тис. грн, - Мінреінтеграції
Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє у телеграмі.
"Рішення про встановлення фактів позбавлення цих громадян свободи внаслідок збройної агресії проти України ухвалила відповідна комісія при Мінреінтеграції. Її перше засідання відбулось 16 грудня", - ідеться в повідомленні.
В Мінреінтеграції зазначають, що вказана комісія була створена на виконання Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей". Вона працюватиме замість ліквідованої міжвідомчої комісії при Мінреінтеграції.
До її складу увійшли представники Мінреінтеграції, інших органів державної влади та громадських об’єднань.