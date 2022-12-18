Британія підтвердила надання Україні високоточних ракет Brimstone 2. ВIДЕО

Британія підтвердила, що в межах військової підтримки відправила Україні високоточні ракети Brimstone 2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter.

"У межах пакету допомоги Велика Британія надала Збройним Силам України високоточні ракети Brimstone 2.

Ця допомога відіграла вирішальну роль у стримуванні російського наступу", - йдеться в повідомленні.

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