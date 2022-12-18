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Британія підтвердила надання Україні високоточних ракет Brimstone 2. ВIДЕО

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Британія підтвердила, що в межах військової підтримки відправила Україні високоточні ракети Brimstone 2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter.

"У межах пакету допомоги Велика Британія надала Збройним Силам України високоточні ракети Brimstone 2.

Ця допомога відіграла вирішальну роль у стримуванні російського наступу", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Colt
    Это война. Новости объявляются, когда событие уже произошло.
    Спасибо нашим верным друзьям.
    Thanks friends !
  • Vika Lysenko
    Слава и Благодарность , за огромную помощь Великобритании 🇬🇧 ❤️‼️
  • три - пятнадцать
    сунак - Черчіль 4?
    наш пріпіздиш безумовно перший!
    сам Черчіль другий....
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