Кремль "відбілює" Путіна участю у "безглуздих заходах", намагаючись зобразити його як "вісника добрих новин", - ISW

Кремль "відбілює" Путіна участю у "безглуздих заходах", таких як урочисте відкриття індичої ферми або відремонтованої автомагістралі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, Кремль, імовірно, намагається зобразити президента Росії Володимира Путіна як компетентного воєначальника і реабілітувати імідж Міністерства оборони (МО) Росії, розголошуючи зустріч Путіна з об'єднаним штабом Збройних сил Росії.

Також експерти припускають, що Кремль, ймовірно, надав розголосу зустрічі Путіна з об'єднаним штабом, щоб реабілітувати імідж російського МО у відповідь на критику провійськової спільноти на адресу російського МО.

Згідно з аналітикою ISW, Кремль, найімовірніше, свідомо оприлюднив присутність Герасимова, Шойгу і Суровікіна на зустрічі з Путіним, щоб представити російське МО як організовану, єдину і ефективну військову структуру і захистити вище командування російських збройних сил від подальшої критики.

Ще одним припущенням військових аналітиків є те, що Кремль, ймовірно, прагне показати Путіна як лідера, який підтримує зв'язок зі своїм народом. Зокрема, це підтверджує висвітлення участі Путіна у "безглуздих заходах", таких як урочисте відкриття індичої ферми або відремонтованої автомагістралі.

Подібні меседжі, за аналізом інституту, спрямовані на те, щоб нагадати російському народу, що Путін є не тільки військовим лідером, але й цивільним, який має тісні зв'язки з народом. Це є своєрідним нагадуванням, що Путіна потрібно розглядати як "вісника добрих новин".

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