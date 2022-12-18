Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Кремль "відбілює" Путіна участю у "безглуздих заходах", намагаючись зобразити його як "вісника добрих новин", - ISW

8 19121
Кремль "відбілює" Путіна участю у "безглуздих заходах", намагаючись зобразити його як "вісника добрих новин", - ISW
Кремль "відбілює" Путіна участю у "безглуздих заходах", таких як урочисте відкриття індичої ферми або відремонтованої автомагістралі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, Кремль, імовірно, намагається зобразити президента Росії Володимира Путіна як компетентного воєначальника і реабілітувати імідж Міністерства оборони (МО) Росії, розголошуючи зустріч Путіна з об'єднаним штабом Збройних сил Росії.

Також експерти припускають, що Кремль, ймовірно, надав розголосу зустрічі Путіна з об'єднаним штабом, щоб реабілітувати імідж російського МО у відповідь на критику провійськової спільноти на адресу російського МО.

Згідно з аналітикою ISW, Кремль, найімовірніше, свідомо оприлюднив присутність Герасимова, Шойгу і Суровікіна на зустрічі з Путіним, щоб представити російське МО як організовану, єдину і ефективну військову структуру і захистити вище командування російських збройних сил від подальшої критики.

Ще одним припущенням військових аналітиків є те, що Кремль, ймовірно, прагне показати Путіна як лідера, який підтримує зв'язок зі своїм народом. Зокрема, це підтверджує висвітлення участі Путіна у "безглуздих заходах", таких як урочисте відкриття індичої ферми або відремонтованої автомагістралі.

Подібні меседжі, за аналізом інституту, спрямовані на те, щоб нагадати російському народу, що Путін є не тільки військовим лідером, але й цивільним, який має тісні зв'язки з народом. Це є своєрідним нагадуванням, що Путіна потрібно розглядати як "вісника добрих новин".

Також читайте: У Путіна багато проблем через війну, але зараз його владі це не загрожує, - глава ЦРУ Бернс

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Victor Litarchuk
    "Путін переконав себе, що Україна - не справжня країна, що українці не чинитимуть значного опору, Зеленський або втече, або буде легко схоплений.

    Всі ці принципові прорахунки були коренем цієї війни. Це також показує, наскільки Путін створив систему, в якій говорити йому правду не вигідно.

    Тепер очевидно, якою мірою його розвідники говорили не те, що йому потрібно було почути, а те, що він хотів почути."
  • Colt
    Связь с народом через похоронки.
  • Olexa Pluzh
    Головна підстава байдужості міжнародної спільноти до війни полягає у помилковому сприйнятті ху@ла як нормальної людини і президента шматка ссср.
    Цивілізованому Світу звісно комфортно не думати чому Україна з цим не згідна, вважає ху@ла
    неосвіченим примітивним бараном, військовий злочинець, терорист і організатор геноциду українців
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини