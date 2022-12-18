У лавах окупантів посилюються розбіжності через провали під Бахмутом, - ISW
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Однак нещодавно маріонетка Кремля Денис Пушилін зробив заяву про те, що разом із "вагнерівцями" участь у боях в цьому районі беруть сили "ДНР".
Як зазначають аналітики, ватажка бойовиків одразу ж розкритикували російські мілблогери, які заперечили причетність "ДНР" до боїв під Бахмутом.
"Розбіжності між твердженнями Пушиліна та виступами Пригожина (засновника ПВК "Вагнер" - ред.) й інших відомих осіб у інформаційному просторі РФ свідчать про те, що між "ДНР" і "вагнерівцями" продовжується і зростає розкол", - вказують у звіті ISW.
Фахівці припускають, що роль найманців "Кухаря Путіна" в операціях навколо Бахмута, ймовірно, продовжуватиме сприяти розколу між різними фракціями в російській армії, а також дискредитуватиме маріонеток Кремля з "ДНР" та бойовиків, якими вони командують.