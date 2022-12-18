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У лавах окупантів посилюються розбіжності через провали під Бахмутом, - ISW

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У лавах окупантів посилюються розбіжності через провали під Бахмутом, - ISW
Російські окупанти не полишають спроб захопити Бахмут Донецької області. На цьому напрямку безуспішно намагається вести наступ ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Однак нещодавно маріонетка Кремля Денис Пушилін зробив заяву про те, що разом із "вагнерівцями" участь у боях в цьому районі беруть сили "ДНР".

Як зазначають аналітики, ватажка бойовиків одразу ж розкритикували російські мілблогери, які заперечили причетність "ДНР" до боїв під Бахмутом.

"Розбіжності між твердженнями Пушиліна та виступами Пригожина (засновника ПВК "Вагнер" - ред.) й інших відомих осіб у інформаційному просторі РФ свідчать про те, що між "ДНР" і "вагнерівцями" продовжується і зростає розкол", - вказують у звіті ISW.

Фахівці припускають, що роль найманців "Кухаря Путіна" в операціях навколо Бахмута, ймовірно, продовжуватиме сприяти розколу між різними фракціями в російській армії, а також дискредитуватиме маріонеток Кремля з "ДНР" та бойовиків, якими вони командують.

Читайте: Кремль "відбілює" Путіна участю у "безглуздих заходах", намагаючись зобразити його як "вісника добрих новин", - ISW

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Топ коментарі

  • arye z.
    "Війна любить перемогу і не любить тривалості."
    Сунь Цзи.
    Виходячи з цієї 2.000-літньої максими ловити путіну в Україні вже нема чого. Швидкість ведення війни він втратив, а позиційна війна, на яку перетворилося тупцювання під Бахмутом, перемогою закінчитися не може за визначенням і має два виходи - або відступити або потрапити до оточення.
    Щоправда, досвід Другої Світової показує, що вони вміють воювати не за канонами військової науки - у безнадійній ситуації гнати в атаку одну солдатську хвилю за хвилею і наступити по трупах своїх же.
  • 5 копійок
    Не кинуть і не повтікають. Позаду стоять заградзагони і розстріляють.
  • Валентина Саюн c856325a
    Записаний в кінці листопада.....що до цього робив? Аналізував в яку сторону податися? Розумний,а напиши звідки ідея про укріплення прийшла і чи хоч подумав, що і без тебе знають,що робити. ЗСУ це ЗСУ, Воїни
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