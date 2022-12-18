У лавах окупантів посилюються розбіжності через провали під Бахмутом, - ISW

Російські окупанти не полишають спроб захопити Бахмут Донецької області. На цьому напрямку безуспішно намагається вести наступ ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Однак нещодавно маріонетка Кремля Денис Пушилін зробив заяву про те, що разом із "вагнерівцями" участь у боях в цьому районі беруть сили "ДНР".

Як зазначають аналітики, ватажка бойовиків одразу ж розкритикували російські мілблогери, які заперечили причетність "ДНР" до боїв під Бахмутом.

"Розбіжності між твердженнями Пушиліна та виступами Пригожина (засновника ПВК "Вагнер" - ред.) й інших відомих осіб у інформаційному просторі РФ свідчать про те, що між "ДНР" і "вагнерівцями" продовжується і зростає розкол", - вказують у звіті ISW.

Фахівці припускають, що роль найманців "Кухаря Путіна" в операціях навколо Бахмута, ймовірно, продовжуватиме сприяти розколу між різними фракціями в російській армії, а також дискредитуватиме маріонеток Кремля з "ДНР" та бойовиків, якими вони командують.

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