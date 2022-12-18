Із лютого в Польщі затримали вже шістьох шпигунів з Білорусі та Росії

Починаючи з лютого, в Польщі було затримано шістьох громадян з Білорусі та Росії, які шпигували на користь країни-агресорки.

Про це повідомив уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Республіки Польща Станіслав Жарин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на I.pl.

"З лютого в Польщі затримано шість осіб, яких підозрюють у співпраці з російськими чи білоруськими службами. Нагадаю, ми видворили з Польщі 45 російських чиновників, які офіційно працювали в дипломатії, але вели розвідувальну діяльність проти Польщі. Російська сторона та її білоруські служби активні, але це не залишається поза увагою польської контррозвідки", – сказав Жарин.

Чиновник також зазначив, що з моменту вторгнення РФ в Україну пропаганда кремля, спрямована проти Польщі, посилилася. Насамперед це пов’язано з активною підтримкою Києва з боку Варшави та втратою впливу агресора в Україні.

Жарин наголосив, що особливо сильно інформаційні атаки росіян починають відчуватися у кризові для них моменти, наприклад, після військових поразок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російського агента, який був "на зв’язку" зі штабом ПВК "Вагнер", затримано в Одесі, - СБУ. ФОТО