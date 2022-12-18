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Окупанти запроваджують цілодобову комендантську годину на зайнятій території Запоріжжя, - Генштаб

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Окупанти запроваджують цілодобову комендантську годину на зайнятій території Запоріжжя, - Генштаб
У деяких населених пунктах тимчасово окупованої території Запорізької області росіяни запроваджують цілодобову комендантську годину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Командування окупаційних військ планує увести цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Так у населеному пункті Чернігівка зазначені обмеження будуть введені з 25 грудня, а в місті Бердянськ – із 30 грудня 2022 по 03 січня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Gozzalik salonu
    Ссутся наступления
  • Robin HOỌD 48110f82
    Закарпаття, Одещина, Полтавщина, Криворіжжя, Київщина, Запоріжжя...От що значить діабет мозку, коли в макітрі вміщається лише одне значення слова
  • Валентина Саюн c856325a
    В принципі вірно, але також можна віднести до області. Ми ж знаємо,що там оркам не бувати,навіть у сні. Бережіть себе
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