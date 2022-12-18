Окупанти запроваджують цілодобову комендантську годину на зайнятій території Запоріжжя, - Генштаб

У деяких населених пунктах тимчасово окупованої території Запорізької області росіяни запроваджують цілодобову комендантську годину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Командування окупаційних військ планує увести цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Так у населеному пункті Чернігівка зазначені обмеження будуть введені з 25 грудня, а в місті Бердянськ – із 30 грудня 2022 по 03 січня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

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