Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 18 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 18 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Червоне, Малинівка, Новоданилівка, Тамирівка, Степове, Кам'янське, Малі Щербаки, Залізничне, Дорожнянка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Новомиколаївка, Білогір'я, Ольгівське, Преображенка, Плавні. Надійшло 10 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Також додається, що протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території не проводилася.

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