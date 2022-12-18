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16 грудня ЗСУ уразили кілька районів зосередження живої сили і військової техніки ворога та два склади боєприпасів на Запоріжжі, - Генштаб

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16 грудня ЗСУ уразили кілька районів зосередження живої сили і військової техніки ворога та два склади боєприпасів на Запоріжжі, - Генштаб
У Генштабі підтвердили вогневе ураження підрозділами Сил оборони 16 грудня поточного року кількох районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також двох його складів боєприпасів у Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 18 грудня щодо російського вторгнення.

"Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 16 грудня поточного року кількох районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також двох його складів боєприпасів у Запорізькій області. Втрати особового складу склали понад 150 поранених військовослужбовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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