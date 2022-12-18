16 грудня ЗСУ уразили кілька районів зосередження живої сили і військової техніки ворога та два склади боєприпасів на Запоріжжі, - Генштаб

У Генштабі підтвердили вогневе ураження підрозділами Сил оборони 16 грудня поточного року кількох районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також двох його складів боєприпасів у Запорізькій області.