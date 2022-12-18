Ворог обстрілює прикордонні райони Харківщини, 32-річний рятувальник підірвався на міні, - Синєгубов

В Харківській області окупанти завдавали артилерійські удари по населених пунктах прикордонних районів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, за його словами, обстріляні населені пункти Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна та ін. На Куп’янському напрямку під вогнем росіян були райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального. Протягом доби - без постраждалих.

"На жаль, у селі Гракове, що в Чугуївському районі, підірвався на міні 32-річний працівник ДСНС, у тяжкому стані госпіталізований до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов нагадує, що окупанти на Харківщині замінували величезну кількість територій, процес розмінування триває щодня. Із вересня піротехніки знищили майже 47 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Понад 3800 воєнних злочинів зареєстровано на Харківщини від початку деокупаційних заходів

"Дякуємо за вашу роботу! Наші військові вже двісті дев’яносто восьму добу російського повномасштабного вторгнення дають відсіч окупанту. Віримо в Збройні Сили України", - резюмує очільник регіону.