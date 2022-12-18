Ворог обстрілює прикордонні райони Харківщини, 32-річний рятувальник підірвався на міні, - Синєгубов
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, за його словами, обстріляні населені пункти Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна та ін. На Куп’янському напрямку під вогнем росіян були райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального. Протягом доби - без постраждалих.
"На жаль, у селі Гракове, що в Чугуївському районі, підірвався на міні 32-річний працівник ДСНС, у тяжкому стані госпіталізований до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Синєгубов нагадує, що окупанти на Харківщині замінували величезну кількість територій, процес розмінування триває щодня. Із вересня піротехніки знищили майже 47 тисяч вибухонебезпечних предметів.
"Дякуємо за вашу роботу! Наші військові вже двісті дев’яносто восьму добу російського повномасштабного вторгнення дають відсіч окупанту. Віримо в Збройні Сили України", - резюмує очільник регіону.