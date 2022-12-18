Новини • Агресія Росії проти України, Війна

"Мистецькі десанти" РФ для військових навряд чи суттєво зменшать тривоги всередині російської армії, - британська розвідка

5 53219
"Мистецькі десанти" РФ для військових навряд чи суттєво зменшать тривоги всередині російської армії, - британська розвідка
Британська розвідка вбачає в ідеї "мистецьких десантів" для російських військових, які воюють в Україні, продовження радянської традиції, та ставить під сумнів, що це відволіче їх від проблем.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 18 грудня, передає Цензор.НЕТ.

Розвідка нагадує, що минулого тижня Міноборони РФ заявило про заснування "фронту творчих бригад" для того, щоб піднімати моральний дух військових, до яких мають залучати оперних співаків, акторів, циркачів; перед тим росіян закликали передавати на фронт музичні інструменти.

"Військова музика та організація розваг для військових на передовій має тривалу традицію у багатьох арміях світу, але у Росії тісно пов’язана з радянською концепцією ідеологічно-політичного виховання. Низький моральний дух майже точно продовжує бути великою проблемою серед великої частки російських військ. Але солдатів турбують передусім великі втрати, проблеми з лідерством, оплатою, спорядженням, нерозуміння цілей війни. І "творчі бригади" навряд чи суттєво зменшать ці тривоги", - зазначають в огляді.

Також читайте: Росіяни бояться за безпеку Криму, тому почали запускати дрони з Краснодарського краю, - британська розвідка

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Fjall_Raven
    каждый парашенец принимающий участие в войне, должен обязательно посетить концерт кобзона и выступление александровцев )))
  • Garry Grant
    Визг гармошки и пьяные танцы с кокошниками на пустых головах могут лишь усугубить депрессию у "ванек". А от олежки газманова или чичериной пойдут просто повзводно вешаться. Так что вперёд и с песней👍👏
  • arye z.
    Видатна донька міста Шепетівка Валетіна Тютькіна-Матвієнко-Полстакана висунула ініціативу, щоб усі російські частини, що воюють в Україні, були забезпечені гармоніями, баянами та губними гармошками. Мені здається, що ця комсомольська функціонерка досі не знає і не розуміє, що в 21 столітті любителі музики мають можливість слухати її крім гри на гармонії
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини