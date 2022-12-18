Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 98 280 осіб (+590 за добу), 2987 танків, 1948 артсистем, 5963 броньовані машини

Втрати російських окупантів станом на ранок 18 грудня становлять приблизно 98 280 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 98280 (+590) осіб ліквідовано,

танків - 2987 (+2) од,

бойових броньованих машин - 5963 (+5) од,

артилерійських систем - 1948 (+1) од,

РСЗВ - 410 (+0) од,

засоби ППО - 211 (+0) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1649 (+1),

крилаті ракети - 653 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4579 (+2) од,

спеціальна техніка - 174 (+0).

Також читайте: Протягом 15 грудня ворог втратив 100 осіб пораненими у Запорізькій області, - Генштаб

"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.