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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 98 280 осіб (+590 за добу), 2987 танків, 1948 артсистем, 5963 броньовані машини

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 98 280 осіб (+590 за добу), 2987 танків, 1948 артсистем, 5963 броньовані машини
Втрати російських окупантів станом на ранок 18 грудня становлять приблизно 98 280 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 98280 (+590) осіб ліквідовано,

танків - 2987 (+2) од,

бойових броньованих машин - 5963 (+5) од,

артилерійських систем - 1948 (+1) од,

РСЗВ - 410 (+0) од,

засоби ППО - 211 (+0) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1649 (+1),

крилаті ракети - 653 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4579 (+2) од,

спеціальна техніка - 174 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 98 280 осіб (+590 за добу), 2987 танків, 1948 артсистем, 5963 броньовані машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Евгений Пэ
    100000 під ялиночку
  • V 2af7597c
    Такими темпами - через 3 дні.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    в Криму явно шото проісходить
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