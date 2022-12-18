У лікарнях Луганська бракує найнеобхіднішого навіть для поранених окупантів, - ОВА
Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у переобладнаних у шпиталі лікарнях Луганська, куди доправляють поранених російських загарбників, кількість госпіталізованих значно збільшилася, на відміну від поставок до медзакладів.
"Вже не вистачає найнеобхідніших речей. Тому додаткові інвалідні візки та протипролежневі матраци шукають у місцевих жителів. Самі медики на окупованих територіях визнають, що не готові приймати таку кількість поранених", - зазначають в ОВА.
Крім того, за словами луганських медиків, цьогоріч змінилася і структура травми, і принципи надання медичної допомоги. Адже якщо раніше вони зазвичай працювали з кульовими пораненнями та монотравмою, то зараз це політравма і переважно пов'язана з мінно-вибуховими травмами.