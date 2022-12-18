Київщина відновлюється після ракетних обстрілів, діють екстрені вимкнення електроенергії, - ОВА

Київщина продовжує відновлюватися після ракетних обстрілів.

Про це повідомив глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у регіоні діють екстрені вимкнення електроенергії - близько половини області без світла.

"Працюємо, щоб у найближчі дні вийти на планові вимкнення. Внаслідок минулої масованої атаки рф у Київській області найбільше постраждало місто Біла Церква. Там вже відновлена електрика, вночі дали теплопостачання", - йдеться у повідомленні.



Також зазначається, що у Бориспільському та Бучанському районах аварійні вимкнення через негоду. На місцях вже працюють енергетики для якнайшвидшого відновлення електрики.

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