У Кривому Розі працює вся важлива інфраструктура, знову курсує електротранспорт

У Кривому Розі працює уся важлива інфраструктура, на маршрути повернули електротранспорт.

Про це в телеграмі повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Вся важлива інфраструктура, котельні, насосні станції, газова система, зв'язок - працює. Ввечері вдалося досягти домовленостей з енергетиками щодо отримання лімітів на міський електротранспорт. З ранку, відповідно до отриманих лімітів, випущено на маршрути 30 тролейбусів та 5 трамваїв на швидкісну лінію. Також працює 21 автобус", - написав Вілкул.

За словами голови ОВА, є ймовірність застосування екстрених, аварійних та віялових відключень світла. Також він закликав жителів мати вдома запаси води, тримати зарядженими телефони, ліхтарики та повербанки.

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