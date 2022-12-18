Ворог 54 рази обстріляв Херсонщину, у Херсоні поцілили у медзаклад та багатоповерхівки

Російські окупанти 54 рази обстріляли територію Херсонщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, мирні населені пункти області потерпали від атак із артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та снайперського вогню.

Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Поцілили в медичний заклад, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через російські обстріли загинуло 3 людей, 6 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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