В енергосистемі значний дефіцит. Атомні станції вийшли на планову потужність, - "Укренерго"

Станом на 18 грудня триває процес відновлення роботи енергосистеми. Атомні станції вийшли на планову потужність.

Виняток - окупована Запорізька АЕС продовжує споживати е/е для забезпечення безпечного режиму зупинки блоків. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, обсяги споживання електроенергії збільшились у порівнянні з суботою, що вплинуло на показники дефіциту в системі. Причина – як пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури під час 9 ракетного удару, так і сезонне зниження температури.

"Всім обленерго доведені ліміти споживання. При їх перевищенні можуть бути застосовані аварійні відключення. Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго). Перелік обленерго можна знайти за посиланням http://bit.ly/3tGVpah", - йдеться у повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні в високовольтних та розподільчих мережах, і на електростанціях. Втім, погодні умови (посилення морозів, сильний вітер) ускладнюють ремонтні роботи.

Читайте: У деяких районах Києва ситуація зі світлом лишається критичною, - гендиректор Yasno Коваленко