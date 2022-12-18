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В енергосистемі значний дефіцит. Атомні станції вийшли на планову потужність, - "Укренерго"

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В енергосистемі значний дефіцит. Атомні станції вийшли на планову потужність, - "Укренерго"
Станом на 18 грудня триває процес відновлення роботи енергосистеми. Атомні станції вийшли на планову потужність.

Виняток - окупована Запорізька АЕС продовжує споживати е/е для забезпечення безпечного режиму зупинки блоків. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, обсяги споживання електроенергії збільшились у порівнянні з суботою, що вплинуло на показники дефіциту в системі. Причина – як пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури під час 9 ракетного удару, так і сезонне зниження температури.

"Всім обленерго доведені ліміти споживання. При їх перевищенні можуть бути застосовані аварійні відключення. Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго). Перелік обленерго можна знайти за посиланням http://bit.ly/3tGVpah", - йдеться у повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні в високовольтних та розподільчих мережах, і на електростанціях. Втім, погодні умови (посилення морозів, сильний вітер) ускладнюють ремонтні роботи.

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В енергосистемі значний дефіцит. Атомні станції вийшли на планову потужність, - Укренерго 01

Топ коментарі

  • Alien Life Form
    вчора писали, що один з дев'яти наших блоків АЕС обмежили в потужності, бо елекрики забагато вироблялося - а сьогодні бац і вже дефіцит
  • Garry Grant
    Агрохімії теж електрику треба продавати за кордон. Ліміти йому довели. І з ким потім ділитися-теж. А дефіцит? Нічого. Потерплять. Війна ж йде.
  • Володимир Ліпко
    У меня кружится в голове одна мысль.
    Крутится, после двух суток без электричества, без возможности спланировано заниматься делами, и с легкой обеспокоенностью за содержание хородильника и морозилки (и да, я понимаю, что это только начало, дальше будет).

    Мы со всеми моими знакомыми обсуждали весной, что так будет.
    Что они перед зимой будут хренить инфраструктуру.
    Что они приложат максимум усилий, чтобы заморозить Украинцев, до которых не смогли дотянуться оккупацией.
    Чтобы если и не уничтожить максимум из нас, то хотя бы сделать жизнь невыносимой.

    Кто-то знает о какой-то (хотя бы) рабочей группе, созданной при правительстве (или хотя бы при местных советах группки группочки) для подготовки к такому варианту событий?
    Планы? План "а", план "б"? Сделаны ли запасы, сделаны пункты обогрева и коллективного приготовления пищи? Такие группы были созданы в июне? Ах, только в августе? Ах, черт, я не расслышал. Не были созданы нигде. Эх.

    Ну хорошо.

    Возможно, прямо сейчас происходит круглосуточное заседание супер пупер группы супер спецов, выполняющих мозговой штурм?
    Собранные по всей стране ученые, энергетики, практики и теоретики, решающие вопросы:

    1/ Как защитить оставшуюся критическую инфраструктуру (с привлечением нашего командования противовоздушной обороны, конечно)

    2/ Что нам нужно из оборудования (купить или выпросить) и что нужно сделать для скорейшего восстановления и защиты на будущее?

    3/ Как быть с людьми, которые, возможно, скоро останутся вообще без работы, тепла, еды и других средств к существованию.

    Нет?
    И такого в ситуационных комнатах Белого дома (зачеркнуто) ОП (и в местных администрациях) не происходит?

    *****, люди, кого вы избрали.
    Кого вы выбираете управлять жизнью общин (от территориальных до масштабов государства)?
    Одна надежда, что это все нам дано (и еще многое будет дано этой "**********" зимы (с) аристович), чтобы мы начали наконец думать. Ладно, хоть не "настоящий полковник" сейчас у руля, было бы совсем весело.

    Держитесь. Все.
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