Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Перемир’я на умовах РФ "не припинить жахіття для українського народу", - Бербок

2 96120
Перемир’я на умовах РФ "не припинить жахіття для українського народу", - Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не бачить надії на припинення війни в Україні найближчим часом, та наголошує, що перемир’я на умовах Росії не покращить ситуацію для українців.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, про це вона сказала в інтерв’ю Bild am Sonntag, передає Цензор.НЕТ.

Бербок сказала, що не бачить надії на призупинення бойових дій у війні РФ проти України на свята та жодних ознак того, що Росія збирається відступити.

Вона зазначила, що не вважає виходом перемир’я на умовах Кремля, тому що це "не припинило би жахіття для українського народу, а навпаки". Бербок наголосила, що у найгіршому становищі перебувають люди на окупованих територіях. "Щоденно вони живуть у страху, що їх можуть викрасти, катувати і вбити російські окупаційні війська", - зазначила глава МЗС, нагадавши також, що на тому боці лінії фронту також проблеми з доступом до базових комунальних послуг і туди не потрапляє міжнародна гуманітарна допомога.

"Цю війну почав ніхто інший як Путін, і якщо Путін захоче, війна може закінчитися хоч завтра", - зазначила глава МЗС Німеччини.

Також дивіться: Поки території України не звільнять хоча б до лінії 24 лютого, перемир’я не буде, - ОП. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    "Цю війну почав ніхто інший як Путін, і якщо Путін захоче, війна може закінчитися хоч завтра", - зазначила глава МЗС Німеччини. -Це є світова ілюзія,чи то маячня. Війну можна закінчити лише підготувавши на завтрашній день ,знищення самого рашистського вбивці .
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Перемир'я на умовах *уйла це знищення українців як нації! Це геноцид!
  • Максим Полховский d199c7f7
    Так танки дайте!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини