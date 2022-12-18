Ніч на Донеччині: удари по Кураховому та артобстріли Авдіївки
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Ніч на Донеччині минула відносно спокійно, однак поодинокі обстріли зафіксовано на різних ділянках фронту.
Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Донецькому напрямку протягом доби було гучно на околицях Курахового, а вночі відбулося 2 артобстріли Авдіївки - снаряди прилітали на 4 вулицях. Інформація щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюємо.
"На Горлівському напрямку вчора вранці снаряд влучив у город в Іванопіллі Костянтинівсткої громади - ніхто не постраждав. На Лисичанському напрямку знову численні обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади - без жертв. Усі російські злочини ретельно документуємо!", - додає Кириленко.