Морпіхи за минулу добу ліквідували 8 окупантів, - ВМС
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Військові частини та підрозділи командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України за минулу добу ліквідували вісьмох російських загарбників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба ВМС повідомляє у фейсбуці.
"Військові частини та підрозділи командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації. Минулої доби, 17 грудня, морські піхотинці знищили двох окупантів", — ідеться в повідомленні.
Також підтверджено знищення ще шістьох російських військових у результаті вогневого ураження, здійсненого по загарбниках артилерійськими військовими частинами та підрозділами командування морської піхоти ВМС України.
Як повідомляється, остаточні втрати ворога уточнюються.