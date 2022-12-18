522 вибухонебезпечні предмети знешкодили піротехніки за минулу добу, - ДСНС. ІНФОГРАФІКА

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 137 разів.

Про це повідомляє ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

Піротехніками ДСНС за минулу добу виявлено, вилучено і знешкоджено 522 вибухонебезпечні предмети. Обстежено територію площею 41 гектар.

"Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 306766 вибухонебезпечних предметів та 2891 кг вибухової речовини, у тому числі 2155 авіаційних бомб. Обстежено територію площею близько 76737 гектарів.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 13387 разів, Київщині – 7047, Чернігівщині – 4302, Донеччині – 3105, Миколаївщині – 2408, Сумщині – 1682, Херсонщині – 1282, Черкащині – 1076", - йдеться в повідомленні.

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