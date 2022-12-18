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У росіян забирають свободу, вони мають бути зацікавлені у падінні режиму Путіна, - Зеленський

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У росіян забирають свободу, вони мають бути зацікавлені у падінні режиму Путіна, - Зеленський
Україна завжди готова допомогти світу з гуманітарними місіями, але щодо зміни влади в Росії має бути інтерес самих росіян.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 та LCI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У мене немає цієї інформації (що путінський режим може впасти. - Ред.). Якщо хотіли б нашої допомоги, ми люди, які завжди готові світу з гуманітарними місіями допомагати. Я думаю, перш за все, щодо зміни або незміни влади повинен бути прояв інтересу їх народу, їх суспільства. Це у них забирають свободу, це у них забрали їх історію, це вони ізолюються від світу", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Имярек
    Вова, як там справа проти Байдена? Закрита? Перед звинуваченими у справі Шеремета вибачились? Перед опозицією вибачились і перестали заважати їй виконувати свої функції? Нє? А що ж ти про свободу говориш?
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Що воно меле.. хіба у рабів колись була свобода?
  • belge
    Карл Маркс, ****. Хоть записывай за ним.
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