У росіян забирають свободу, вони мають бути зацікавлені у падінні режиму Путіна, - Зеленський

Україна завжди готова допомогти світу з гуманітарними місіями, але щодо зміни влади в Росії має бути інтерес самих росіян.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 та LCI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У мене немає цієї інформації (що путінський режим може впасти. - Ред.). Якщо хотіли б нашої допомоги, ми люди, які завжди готові світу з гуманітарними місіями допомагати. Я думаю, перш за все, щодо зміни або незміни влади повинен бути прояв інтересу їх народу, їх суспільства. Це у них забирають свободу, це у них забрали їх історію, це вони ізолюються від світу", - сказав Зеленський.

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