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Минулої доби російські окупанти вбили 4 цивільних, 9 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

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Унаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні за минулу добу загинули 4 цивільних громадян, зазнали поранень - 9.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 17.12.2022 (станом на 09:00 18.12.2022):

Дніпропетровська область - 1 поранений
Донецька область - 1 загиблий, 1 поранений
Харківська область - 1 поранений
Херсонська область - 3 загиблих, 6 поранених", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини, ще 1 особа зазнала поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби російські окупанти вбили 4 цивільних, 9 осіб зазнали поранень, - ОП 01

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