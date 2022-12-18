Минулої доби російські окупанти вбили 4 цивільних, 9 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА
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Унаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні за минулу добу загинули 4 цивільних громадян, зазнали поранень - 9.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 17.12.2022 (станом на 09:00 18.12.2022):
Дніпропетровська область - 1 поранений
Донецька область - 1 загиблий, 1 поранений
Харківська область - 1 поранений
Херсонська область - 3 загиблих, 6 поранених", - йдеться в повідомленні.