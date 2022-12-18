Прийшла до госпіталю, щоб з’ясувати стосунки з пораненим без ніг, - військовий розповів про візит голови "слуг народу" Шуляк

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк без попередження прийшла в госпіталь до важкопораненого воїна Олега Симороза, який активно критикує ухвалений ВР містобудівний закон, і стала "з’ясовувати стосунки".

Про це сам Симороз повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Минуло три дні, але мені досі складно повірити, що голова правлячої партії "слуг" увірвалася до мене у військовий госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки з військовослужбовцем, який залишив свої дві ноги на Донбасі й перебуває у важкому стані. Але це сталося! Одразу спростую можливе "алібі" пані Олени Шуляк, що начебто - це не було з'ясовування стосунків, а вона просто раптом вирішила мене провідати. Мою маму найбільше здивувало навіть не те, що голова правлячої партії не поцікавилася тим, чи може потрібна якась допомога (ми б у таких людей допомогу й так би не брали), а що вона навіть не запитала про моє самопочуття й чи взагалі я маю змогу з нею розмовляти в той момент, коли вона прийшла. Прийшла без жодного дозволу чи навіть попередження мене чи моїх близьких", - розповідає він.

"На злодії шапка горить", так виглядає цей випадок, коли лобістка будівельної мафії прибігає у військовий госпіталь з’ясовувати стосунки, після того, як мій допис про її антинародний законопроект і домовленості з ОПЗЖ широко розійшовся в соціальних мережах. Їхавши сюди, вона напевно сподівалася, що оскільки я тяжкопоранений, то голова у мене "не варить", а тому можна буде спокійно вішати мені локшину на вуха, а потім розповідати громадськості, що "все нормально, я йому все пояснила, й він все зрозумів", - зауважує військовослужбовець.

Як юрист і людина, яка до 24.02, разом ізпобратимами з Народовладдя, віддавала дуже багато часу й сил на боротьбу з кличківською будівельною мафією в Києві, він звернув її увагу на кілька показових моментів: як цей злочинний законопроект знівелює його боротьбу за збереження берегів Дніпра, як вона проштовхнула його на комітеті й у сесійні залі голосами ОПЗЖ і як вона проігнорувала зауваження НАЗК.

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Далі, за словами Симороза, у відповідь Шуляк почала просто "банально брехати мені в очі й намагатися зробити з мене дурня. Більше того, вона навіть набралася нахабності натякнути, що я у когось взяв гроші за свій резонансний допис про неї!"

"Голова правлячої партії "слуг" напевно думає, що поки в країні йде війна й увага суспільства зосереджена саме на війні, то за зачиненими дверима парламенту, можна спокійно, безкарно й кулуарно, разом із зрадниками з ОПЗЖ протягувати антинародні закони для своєї особистої вигоди. Але я пообіцяв цій слузі будівельної мафії, що рано чи пізно в Україні нарешті - вперше за часи незалежності - з'явится нормальна влада, й тоді вона постане перед справедливим судом. А у в’язниці в неї буде змога ходити на прогулянки зі своїми "конструктивними колегами" з ОПЗЖ, з якими вона зараз і протягує жахливі антинародні закони", - додає критик законопроєкту Шуляк.

Симороз також нагадує, що петиція, яка закликає Президента ветувати цей злобудовний закон, набрала вже понад 42 тисячі підписів при необхідних 25. Президент вже змушений на неї відповідати.

"Тому дякую всім, хто підписався! Але закликаю інших продовжувати її підписувати, щоб надати цьому ще більше розголосу. Таким чином ми показуємо, що українці не хочуть жити в бетонних джунглях, і не хочуть, щоб в гонитві за власною наживою злобудовники нищили нашу історію! І я особисто звертаюся до Президента України й закликаю Володимира Зеленського накласти вето на цей антинародний закон 5655. Зрозумійте, будь ласка, що Ви вже маєте дати обов'язкову відповідь на петицію, й ця відповідь офіційно зафіксує Вашу ОСОБИСТУ позицію й чітко покаже на чиєму Ви боці. Щиро сподіваюся, що Ви будете на стороні українського народу, а не купки олігархічних злобудовних ділків!", - резюмує він.

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