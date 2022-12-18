У Бєлгороді пролунали вибухи, росіяни заявляють про роботу ППО, - телеграм-канали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російському Бєлгороді сьогодні знову пролунали вибухи. Росіяни заявляють про роботу ППО, а в одному з кварталів помітили дим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Жителі Бєлгорода заявили, що чули серію вибухів у небі. Пізніше в одному з житлових кварталів помітили дим. У деяких будинках повибивало вікна.

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Росіяни заявляють про роботу ППО і публікують знайдені уламки. У соцмережах зазначають, що уламки ракети упали на автомобіль.

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Пізніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що у регіоні спрацювала ППО. Водночас він повідомляє про постраждалих.

"На цей момент відомо про чотирьох постраждалих. Бригади медиків доставляють їх до лікарні. Перебуваю на місці події. Більш детальна інформація буде пізніше", - зазначив Гладков.

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Крім того, повідомляється, що жителі Бєлгорода отримують СМС-оповіщення від РСНС.

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