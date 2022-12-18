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На території ЗАЕС перебуває 500 російських окупантів, - Зеленський

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На території ЗАЕС перебуває 500 російських окупантів, - Зеленський
На території Запорізької АЕС перебуває приблизно 500 російських загарбників, у них вибухівка, вони всі озброєні.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у інтерв’ю французьким телеканалам TF1 та LCI, відповідаючи на питання, чи готова Росія застосувати ядерну зброю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це слабкість. Ще раз: застосування ядерної зброї в наш час, без жартів, це серйозне питання, говорить про неадекватність і слабкість. Це третя світова війна. Це мільйони жертв. Це перетворення в руїни того чи іншого міста, держави і світу. Це повна неадекватність, це хворі на голову люди. Це неадекватні люди, їм треба до лікаря, а не до суспільства йти", - сказав Зеленський.

Коментуючи ситуацію на Запорізькій АЕС, президент відзначив, що наразі все залежить від того, як поведуться терористи, що захопили станцію.

"Там 500 бойовиків, у них вибухівка, вони всі озброєні, вони видають їжу, воду по годинах технічному персоналу. Станція не працює. Чи може бути вибух? Залежить від людей, які всередині. Я вважаю, залежить все від цих 500 бойовиків", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Здав ЗАЕС, а тепер доповідає. Бери свій квартал і звільняй станцію, клоуняра.
  • Alexander Savely
    cьогоднi якось забагато ZEленського - з кожної праски вiщає. явний передоз. хай розказує краще про свою вiдповiдальнiсть, про свого кореша баканова i про портнова, про здачу пiвдня разом с ЗАЕС и т.д.
  • Amber
    Я не перестаю у Зе цікавитися , де Баканов "?

    У відповідь - тиша 😠
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