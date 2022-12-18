Міжнародний трибунал має бути не тільки для керівництва Кремля, - Зеленський

Міжнародний трибунал має бути не тільки для керівництва Кремля.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 та LCI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам потрібно запровадити міжнародний трибунал, і дуже хотілося б, щоб більшість країн світу підтримали цю резолюцію. Ви кажете про керівництво кремля. А тут не тільки про керівництво Кремля. Керівництво, оточення, хто стратег, хто ці думки нав’язував суспільству, хто впроваджував цю ідеологію, хто був пропагандистом. Міжнародний кримінальний суд не може засудити інфраструктуру, пропаганду, геббельсівщину російського формату", - сказав Зеленський.

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