Окупанти тримають жителів, які хочуть виїхати з окупації, на вимушених "новорічних канікулах", - мер Мелітополя Федоров

Російські загарбники перестали випускати людей, які хочуть виїхати з тимчасово окупованих територій, з 15 грудня не виїхав жоден мешканець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Рашисти розпочали новий виток терору - тримають жителів, які хочуть виїхати з окупації, на вимушених "новорічних канікулах".

За тиждень із захоплених територій 4-х областей - Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської - до Запоріжжя окупанти випустили всього 174 людини.



А починаючи з 15-го грудня і вже протягом 3-х днів не випускають з окупації жодної людини", - йдеться в повідомленні.

Федоров також додав, що посилилась фільтрація і на альтернативних шляхах евакуації.

Раніше можна було виїхати з окупації через Донецьку область або Крим в сторону Грузії або Естонії та Латвії, але останнім часом почастішали випадки, коли на кордоні Росії та європейських країн окупанти розвертають авто українців назад.



Федоров вважає, що загарбники тримають всіх цивільних у заручниках як "живий щит", оскільки бояться наступу ЗСУ.

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