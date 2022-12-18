Окупанти вдарили по Сумщині, влучили у болото, - ОК "Північ"

Російська армія вчергове обстріляла прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, цього разу ціллю ворожих мінометів стало болото.

"З 12:50 до 13:15 повідомили про 16 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в смузі місцевості між н.п. Білокопитове та н.п. Заруцьке (болото). Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться у повідомленні.

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