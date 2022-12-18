Путін і Лукашенко обговорюватимуть у Мінську пряму участь Білорусі у війні проти України, - Наєв

Російський диктатор Володимир Путін обговорюватиме з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, пряму участь Білорусі у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, нещодавно Путін провів службову нараду з керівництвом армії РФ, під час якої, як він сам сказав, розглядає пропозиції командування окупаційних військ на найближчу та середньострокову перспективи.

Наєв зазначив, що відразу після цього диктатор анонсував зустріч із Лукашенком, яка має відбутися у Мінську 19 грудня.

"На наш погляд, у ході цієї зустрічі відпрацьовуватимуться питання подальшої агресії проти України та ширшого залучення збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі", - зазначив генерал.

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