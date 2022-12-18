Понад 500 кілометрів доріг уже розчистили на Херсонщині

У Херсонській області фахівці вже розчистили 215 кілометрів доріг державного значення та 348,5 кілометра - місцевого.

Про це повідомив у телеграмі начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо працювати, аби повернути нормальне життя на звільнену Херсонщину. Тривають роботи із розчищення доріг на Херсонщині. Нині фахівцям вдалося розчистити 215 кілометрів доріг державного значення та 348,5 кілометра – місцевого", - зазначив очільник ОВА.

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За його даними, вибухотехніки Нацполіції обстежили територію площею 8 гектарів, вилучили 508 вибухонебезпечних предметів, знищили 17. Піротехніки ДСНС обстежили 11 гектарів, вилучили та знешкодили 212 вибухонебезпечних предметів.

Янушевич поінформував, що фахівці Vodafone відновили роботу 3 базових станцій у Суворовському районі Херсона. Нині на визволеній Херсонщині працює 147 базових та 4 пересувних станцій.

Для відновлення електропостачання на Херсонщині працюють 32 бригади. Минулої доби роботи проводилися на лініях, які живлять Високопілля, Новодмитрівку, Новомиколаївку, Білу Криницю, Любимівку, Херсон, Чорнобаївку, Геологів та Зеленівку.

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Глава ОВА також поінформував, що до Херсонської міської клінічної лікарні ім. О.С. Лучанського доставлено дизельний генератор потужністю 176 кВт, наданий Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.