Військові ЗСУ з допомогою підпілля знищили штаб окупантів на Луганщині, - Центр національного спротиву
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Українські захисники з допомогою підпілля вдарили по штабу окупантів у місті Щастя Луганської області – близько 16 загарбників загинули та майже 40 дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр національного спротиву.
Як зазначається, 14 грудня окупанти заїхали в приміщення одного з ПТУ в місті Щастя (Луганська область), а вже 16 грудня їх не стало.
Завдяки точковому удару було знищено 16 окупантів та 12 одиниць військової техніки. Ще близько 40 росіян потрапили до шпиталю з травмами різної тяжкості.
ЦНС наголошує, що удар став можливим завдяки координації підпілля та ЗСУ.
Центр національного спротиву зазначає, що кожен мешканець тимчасово окупованих територій може наблизити момент звільнення свого населеного пункту. Анонімно повідомити про місцерозташування ворога можна за посиланням.