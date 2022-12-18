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Військові ЗСУ з допомогою підпілля знищили штаб окупантів на Луганщині, - Центр національного спротиву

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Військові ЗСУ з допомогою підпілля знищили штаб окупантів на Луганщині, - Центр національного спротиву
Українські захисники з допомогою підпілля вдарили по штабу окупантів у місті Щастя Луганської області – близько 16 загарбників загинули та майже 40 дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр національного спротиву.

Як зазначається, 14 грудня окупанти заїхали в приміщення одного з ПТУ в місті Щастя (Луганська область), а вже 16 грудня їх не стало.

Завдяки точковому удару було знищено 16 окупантів та 12 одиниць військової техніки. Ще близько 40 росіян потрапили до шпиталю з травмами різної тяжкості.

ЦНС наголошує, що удар став можливим завдяки координації підпілля та ЗСУ.

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Центр національного спротиву зазначає, що кожен мешканець тимчасово окупованих територій може наблизити момент звільнення свого населеного пункту. Анонімно повідомити про місцерозташування ворога можна за посиланням.

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Топ коментарі

  • Amber
    Пішли до пекла кляті орки 😠
  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Кацапам - собача смерть
  • Maksim Perepelitca
    ... ах.єть ..! Родичів здохших в Україні орків , влада вже - поздоровляє з їх загибеллю . !!
    Мама мія , до чого ж вже дожились козломорді . ! Жаххх ..
    https://t.me/Ukraine_365News/42722
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