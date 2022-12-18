"Україна має виграти цю війну": Глава Європарламенту Мецола закликала посилити підтримку України

Глава Європарламенту Роберта Мецола закликала надати додаткову фінансову та військову підтримку Україні у боротьбі з російською агресією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Spiegel.

Глава Європарламенту зазначила, що Україні потрібна посилена та всебічна підтримка. Також Мецола наголосила, що більше уваги потрібно приділити фінансовій та гуманітарній допомозі.

"Ця війна має бути негайно припинена. І Україна має виграти цю війну. Це означає більше зброї для України, більше фінансової та гуманітарної допомоги, більше практичної солідарності та більше санкцій проти Росії", – сказала глава Європарламенту.

Також вона заявила, що пишається підтримкою, яку надають Україні на рівні ЄС. При цьому Мецола наголосила, що Євросоюз міг би зробити більше.

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Нагадаємо, уряди країн Європейського Союзу 15 грудня погодили дев'ятий пакет санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. Рішення буде офіційно формалізоване на письмовій процедурі 16 грудня.

Раніше глава Європарламенту заявила, що країни Євросоюзу мають збільшити військову та фінансову підтримку України у 2023 році. Вона наголосила, що не можна допустити "втоми" від теми війни проти РФ.