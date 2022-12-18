Рашисти сім годин поспіль обстрілювали Оріхів Запорізької області, - Старух

Армія РФ обстрілювала сім годин поспіль Оріхів у Запорізькій області.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні сім годин безупину обстрілювали Оріхів. Удари завдавались по житлових кварталах міста. На щастя, загиблих та поранених немає", - сказав він.

Щодо ракетного масованого удару, якого ворог завдав по Запоріжжю та Запорізькому району кілька днів тому, Старух назвав його найбільшим за кількістю випущених ракет.

Він додав, що наслідки влучань є досить серйозними, але енергетики працюють над відновленням.

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