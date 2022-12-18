Важливо, що "відвоювання" Криму почалося в головах людей, - Зеленський

Відвоювання Криму почалося з бажання і готовності людей.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у інтерв’ю французьким телеканалам TF1 та LCI, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сама операція ще не почалася. Коли вона почнеться, ви це почуєте. Я вважаю, що відвоювання Криму почалося в головах людей. Це дуже важливо. В нашому внутрішньому бажанні. Це дуже важливо. В міцності громадян, в єдності у відношенні до цього. Не просто у словах "Крим — це Україна". Треба бути готовими йти, бо ніхто просто так не віддасть. І тому відвоювання завжди починається з суспільства, з бажання і готовності. Тому я вважаю, що початок є", - сказав Зеленський.

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Стосовно подвійного відношення на Заході до намірів України повернути Крим, зокрема тези "не дратувати" кремлівського диктатора, рішення путіна застосувати в якийсь момент ядерну зброю не залежить від того, чи хоче президент України чи українське суспільство забрати Крим.

"Якщо Путін хоче застосувати ядерну зброю, він її застосує. Так само, як він обіцяв Макрону, Меркель - всім, що повномасштабного вторгнення в Україну не буде... Просто не можна вірити людям, які щось говорять, а діють так, як вирішили особисто вони. ... Він діє, як вигідно йому, не Російській Федерації. ...Тому використання будь-якої зброї залежить тільки від міцності об'єднання України з Європою, США, усім світом. І коли він побачить цю міцність, він нічого не буде використовувати", - вважає Зеленський.

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За його словами, у разі послаблення підтримки України, Росія може використовувати будь-яку зброю.