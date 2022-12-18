У лісосмузі одного із сіл Київщини виявили уламки російської ракети. ФОТО
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У селі Мархалівка, Київської області в суботу, 17 грудня, виявили уламки російської ракети. Вибухонебезпечний предмет знайшли в лісовому масиві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини. В регіоні діє заборона на відвідування лісів.
За словами рятувальників, 17 грудня до них надійшло повідомлення про знаходження вибухонебезпечного предмету у селі Мархалівка.
"Рятувальники, здійснивши ідентифікацію, встановили, що даним ВНП виявились залишки ворожої ракети. Після чого подано заявку на виклик піротехнічної служби Мобільного рятувального центру ДСНС України для подальшого знищення небезпечної знахідки", – розповіли в пресслужбі.