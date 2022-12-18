У лісосмузі одного із сіл Київщини виявили уламки російської ракети. ФОТО

У селі Мархалівка, Київської області в суботу, 17 грудня, виявили уламки російської ракети. Вибухонебезпечний предмет знайшли в лісовому масиві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини. В регіоні діє заборона на відвідування лісів.

За словами рятувальників, 17 грудня до них надійшло повідомлення про знаходження вибухонебезпечного предмету у селі Мархалівка.

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"Рятувальники, здійснивши ідентифікацію, встановили, що даним ВНП виявились залишки ворожої ракети. Після чого подано заявку на виклик піротехнічної служби Мобільного рятувального центру ДСНС України для подальшого знищення небезпечної знахідки", – розповіли в пресслужбі.