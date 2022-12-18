Україні потрібна зброя, щоб не допустити геноциду українського народу, - Шмигаль

Україні потрібна зброя для захисту людей, інфраструктури та критично важливих об’єктів та, щоб не допустити геноциду українського народу.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці, підбиваючи підсумки тижня, передає Цензор.НЕТ.

Шмигаль нагадав, що цього тижня відбулась уже дев’ята масштабна атака росії на українську енергосистему й об’єкти теплопостачання. Завдяки героїчним діям протиповітряної оборони знищені 60 ворожих ракет. Але є влучання та жертви серед мирних людей.

"Ми закликаємо партнерів до дій, аби не допустити геноциду нашого народу на очах усього світу. Нам потрібна зброя для захисту людей, інфраструктури та критично важливих об’єктів. Мають бути сильні та адекватні санкції за кожен обстріл. Це питання виживання України", - заявив Прем'єр-міністр.

Шмигаль також повідомив, що уряд визначив єдині стандарти роботи "пунктів незламності" по всій Україні. За його словами, люди матимуть доступ до однакового набору послуг. Серед яких - тепло, зв’язок, зокрема, через термінали Starlink, а також доступ до води та електроенергії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Пунктів незламності" стане утричі більше, вони будуть працювати за єдиними правилами: Кабмін провів позачергове засідання

Наразі в Україні вже працює понад 5 тисяч "пунктів незламності". Окрім того, влада має забезпечити відкриття нових пунктів, згідно з визначеними критеріями. Їхня кількість має збільшитись утричі.

Шмигаль додав, що у Парижі за результатами Конференції солідарності, Форуму з економічної стійкості та низки зустрічей Україна отримала ресурси для відбудови на загальну суму близько 1,5 млрд євро.

Зокрема, 300 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку для державної компанії "Укренерго" на відновлення електромережі. Також є домовленість про закупівлю 30 млн LED-ламп Єврокомісією та 5 млн ламп Францією для масштабної програми встановлення сучасних засобів освітлення.

"Задля реалізації шести кроків Президента Володимира Зеленського щодо сталого проходження зими, які було озвучено в Парижі, уряд дав доручення відповідним міністерствам та відомствам забезпечити реалізацію цих кроків та сталу роботу критичної енергетичної інфраструктури протягом опалювального сезону", - написав Шмигаль.

Окрім того, Україна отримує від партнерів допомогу коштами та обладнанням, серед яких - черговий транш 500 млн євро від Євросоюзу в межах великої програми на 5 млрд євро. Це ресурси на соціальні виплати держбюджету та на підтримку фінансової стабільності.

Окрім того, Україна отримала 100 млн євро кредиту на пільгових умовах від Французького агентства розвитку для фінансування першочергових державних видатків.

Також Україна отримала грант 200 млн євро від німецького державного банку KfW в межах Програми підтримки стійкості внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для проходження зими Україні потрібно 17 тис. великих та промислових генераторів, - Шмигаль

За словами Прем'єр-міністра, Німеччина анонсувала внесок 30 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України. А Норвегія оголосила про надання 1 млрд норвезьких крон для ремонту критичної інфраструктури.

Шмигаль також додав, що майже 73 тонни енергетичного обладнання українським компаніям передала Франція, а від США його надійшло на 13 млн доларів.

За його словами, тільки цього тижня, окрім, рішення про забезпечення України 30 млн LED-ламп, Європейський Союз погодив ще два надважливі рішення.

Перше, надання Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги на 2023 рік. Це дозволить покрити бюджетний дефіцит у прийдешньому році та успішно фінансувати необоронні видатки.

Друге, ЄС узгодив 9-й пакет санкцій проти росії. Він стосується фінансів, технологій і медіа. Під санкції підпадають майже 200 осіб і організацій, причетних до російської агресії.

Шмигаль висловив подяку європейським партнерам за всебічну підтримку України.