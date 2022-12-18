Росія депортувала близько двох мільйонів українців, серед них багато дітей, - Зеленський

Дані щодо кількості примусово вивезених Росією з України дітей є різні, але загалом ідеться про депортацію близько 2 млн громадян України, серед яких багато дітей.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав у інтерв’ю французьким телеканалам TF1 та LCI, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Різні цифри. Депортація від 50 тисяч дітей, дійшла до 200 тисяч дітей, яких були зафіксовані імена або прізвища, або інші слідчі дані, до кількох мільйонів людей — жінки, діти, літні люди. Ми вважаємо, що в цілому депортовано було до 2 млн людей, великий відсоток дітей. Багато дітей були взяті в заручники", - сказав глава держави.

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Він розповів, що працівників Запорізької АЕС в Енергодарі шантажували тим, що вивезли їх дітей на "відпочинок" до таборів у Росії, а потім вимагали співпрацювати з окупантами, міняти українські паспорти на російські.

"Що це було - депортація, заручники? Це тероризм", - наголосив Президент.

За його словами, таких випадків, пов'язаних з працівниками різних підприємств, що потрапили під окупацію, багато.