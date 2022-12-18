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Російське вторгнення в Україну "відчинило ворота пекла", - архієпископ Кентерберійський

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Російське вторгнення в Україну "відчинило ворота пекла", - архієпископ Кентерберійський
Вторгнення Росії в Україну "відчинило браму пекла" і випустило у світ "всі злі сили" – від вбивств та зґвалтувань на окупованих територіях України до голоду в Африці.

Про це заявив архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі після поїздки в Україну, пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Коли Росія за рішенням Путіна почала вторгнення в Україну, ворота пекла відкрилися, і вся сила зла вийшла у світ", – сказав Велбі.

Велбі зазначив, що він "вражений масштабами масових поховань у Бучі, фотографіями того, що там робили з людьми, зґвалтуваннями, масовими вбивствами та тортурами з боку окупаційних російських військ".

Він наголосив, що наслідки вторгнення виплеснулися далеко за межі України.

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"Я був у Мозамбіку за тиждень до того, як поїхав до України, там голод поширюється на все узбережжя Східної Африки", – сказав він.

Архієпископ підкреслив, що інфляція, енергетична криза, страждання, нестача ліків – "все це зло вирвалося на свободу, і поки не буде виведення військ та припинення вогню, ми не зможемо досягти прогресу у примиренні".

Архієпископ Кентерберійський є духовним главою Церкви Англії, традиційним главою якої є монарх Великої Британії, а також духовним лідером глобальної Англіканської спільноти. Джастін Велбі – 105-й архієпископ Кентерберійський в історії, призначений головою дієцезу Кентербері у лютому 2013 року. 30 листопада Велбі приїжджав до Києва з візитом солідарності з народом та церквами України. Він сказав, що "народ України виявив надзвичайну мужність перед лицем незаконного, несправедливого та жорстокого вторгнення Росії".

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Топ коментарі

  • Тунгусский метеорит
    А чем виноват весь мир за глупость украинского народа, который бездарно просрал десятки лет, в то время как другие лбезопасили себя, укрывшись под зонтик НАТО, пока Враг наедал жирок на нефти. Времени было достаточно, чтобы что-то предпринять. Но украинский народ пребывал в маразме, водил антинатовские хороводы с Витренко, голосовал за аферистов и коррупцию, вместо того, чтобы голосовать за своих "Лехов Валенсов и Вацлавов Гавелов". Наш народ голосовал за "Крёстных Отцов олигархии - Кучму и пр хрень, и полстраны мечтала вернуться в здохший совок. Ну вот и пришло время собирать камни. И теперь за глупость бабушек расплачиваются их внуки.
  • Алла Новосад 5b57f84f
  • ПравдаЛюбка
    Оце повезло!
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