Російське вторгнення в Україну "відчинило ворота пекла", - архієпископ Кентерберійський

Вторгнення Росії в Україну "відчинило браму пекла" і випустило у світ "всі злі сили" – від вбивств та зґвалтувань на окупованих територіях України до голоду в Африці.

Про це заявив архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі після поїздки в Україну, пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Коли Росія за рішенням Путіна почала вторгнення в Україну, ворота пекла відкрилися, і вся сила зла вийшла у світ", – сказав Велбі.

Велбі зазначив, що він "вражений масштабами масових поховань у Бучі, фотографіями того, що там робили з людьми, зґвалтуваннями, масовими вбивствами та тортурами з боку окупаційних російських військ".

Він наголосив, що наслідки вторгнення виплеснулися далеко за межі України.

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"Я був у Мозамбіку за тиждень до того, як поїхав до України, там голод поширюється на все узбережжя Східної Африки", – сказав він.

Архієпископ підкреслив, що інфляція, енергетична криза, страждання, нестача ліків – "все це зло вирвалося на свободу, і поки не буде виведення військ та припинення вогню, ми не зможемо досягти прогресу у примиренні".

Архієпископ Кентерберійський є духовним главою Церкви Англії, традиційним главою якої є монарх Великої Британії, а також духовним лідером глобальної Англіканської спільноти. Джастін Велбі – 105-й архієпископ Кентерберійський в історії, призначений головою дієцезу Кентербері у лютому 2013 року. 30 листопада Велбі приїжджав до Києва з візитом солідарності з народом та церквами України. Він сказав, що "народ України виявив надзвичайну мужність перед лицем незаконного, несправедливого та жорстокого вторгнення Росії".