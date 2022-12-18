Україна розробляє план захисту Рівненської АЕС у разі нападу, - директор станції Ковтонюк

Через ризик відкритого вторгнення Білорусі Україна готує заходи для захисту Рівненської АЕС. Наразі станцію обороняє Нацгвардія.

Про це розповів директор Рівненської станції Павло Ковтонюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Готуємо заходи, щоб атомна станція не була атакована та захоплена. Для цього ми працюємо спільно з військовими. Нашу станцію охороняє Нацгвардія. Зараз ЗСУ набагато більше готові до нападів на станцію, ніж це було раніше. Є певні захисні схеми", - пояснив Ковтонюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В енергосистемі працюють дев’ять енергоблоків АЕС, роботу одного обмежили - Енергоатом

Також директор АЕС зауважив, що прямий удар по станції не призведе до ядерної катастрофи завдяки захисту. Водночас існує ризик пошкоджень, які припинять роботу енергоблока.

"При ракетних атаках ядерні інциденти неможливі. Можуть бути пошкодження, які не даватимуть можливості працювати енергоблоку", - відзначив директор АЕС.