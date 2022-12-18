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Україна розробляє план захисту Рівненської АЕС у разі нападу, - директор станції Ковтонюк

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Україна розробляє план захисту Рівненської АЕС у разі нападу, - директор станції Ковтонюк
Через ризик відкритого вторгнення Білорусі Україна готує заходи для захисту Рівненської АЕС. Наразі станцію обороняє Нацгвардія.

Про це розповів директор Рівненської станції Павло Ковтонюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Готуємо заходи, щоб атомна станція не була атакована та захоплена. Для цього ми працюємо спільно з військовими. Нашу станцію охороняє Нацгвардія. Зараз ЗСУ набагато більше готові до нападів на станцію, ніж це було раніше. Є певні захисні схеми", - пояснив Ковтонюк.

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Також директор АЕС зауважив, що прямий удар по станції не призведе до ядерної катастрофи завдяки захисту. Водночас існує ризик пошкоджень, які припинять роботу енергоблока.

"При ракетних атаках ядерні інциденти неможливі. Можуть бути пошкодження, які не даватимуть можливості працювати енергоблоку", - відзначив директор АЕС.

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Топ коментарі

  • Kan Kan 21c2f560
    Тобто тільки зараз розробляє?
  • Pan Lipko
    ема що розробляти. Десь в ОПі зберігається план захисту Запоріжськоі АЕС.
  • MrJack
    так еслиб Чонгар не разминировали, ЗАЕС не захватили
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