Російські військові шукають дезертирів зі зброєю у Маріуполі, влада дала поради жителям, - Андрющенко
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Військові РФ розшукують у Маріуполі дезертирів, які втекли під час транспортування, бо вони озброєні та небезпечні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив радник мера Петро Андрющенко.
Зазначається, що декілька бригад військових активно проводять пошуки в Лівобережному районі, в районі площі Свободи та Кальміуському районі.
"На щастя, шукають не партизан. Чергові дезертири зі зброєю. Зникли по ходу транспортування через Маріуполь (яка несподіванка) з Росії. Джерела кажуть – із числа в’язнів, тому група становить особливу небезпеку", – написав Андрющенко.