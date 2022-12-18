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Російські військові шукають дезертирів зі зброєю у Маріуполі, влада дала поради жителям, - Андрющенко 

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Російські військові шукають дезертирів зі зброєю у Маріуполі, влада дала поради жителям, - Андрющенко 
Військові РФ розшукують у Маріуполі дезертирів, які втекли під час транспортування, бо вони озброєні та небезпечні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив радник мера Петро Андрющенко.

Зазначається, що декілька бригад військових активно проводять пошуки в Лівобережному районі, в районі площі Свободи та Кальміуському районі.

"На щастя, шукають не партизан. Чергові дезертири зі зброєю. Зникли по ходу транспортування через Маріуполь (яка несподіванка) з Росії. Джерела кажуть – із числа в’язнів, тому група становить особливу небезпеку", – написав Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр Маріуполя набитий військовими РФ, із Мангуша притягнули "Бук", у місті патрулює ОМОН з Санкт-Петербургу, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    На військовому аеродромі «Міллерово» в Ростовській області бавовна. ПиВО рашистів не працює!
  • Валентин Коваль
    Хаи местні ім покажуть дорогу на Схід -- пробитись до Ростова ім потронів повинно хватити .
  • IgorYakovlevich
    Пусть на Москву идут.
    Ребята, вы ошиблись, вам не сюда, вам туда надо! (Копатыч - пчелам)
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