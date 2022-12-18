Російські військові шукають дезертирів зі зброєю у Маріуполі, влада дала поради жителям, - Андрющенко 

Військові РФ розшукують у Маріуполі дезертирів, які втекли під час транспортування, бо вони озброєні та небезпечні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив радник мера Петро Андрющенко.

Зазначається, що декілька бригад військових активно проводять пошуки в Лівобережному районі, в районі площі Свободи та Кальміуському районі.

"На щастя, шукають не партизан. Чергові дезертири зі зброєю. Зникли по ходу транспортування через Маріуполь (яка несподіванка) з Росії. Джерела кажуть – із числа в’язнів, тому група становить особливу небезпеку", – написав Андрющенко.

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