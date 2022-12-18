Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили ситуацію в Білорусі та на найгарячіших напрямках фронту

Президент Володимир Зеленський провів у неділю чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо ситуації на найгарячіших напрямках фронту, в Білорусі та перебігу ліквідації наслідків останнього російського масованого ракетного удару.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, зокрема, що Головнокомандувач Збройних Сил України та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про ситуацію на фронті, окремо зупинившись на найгарячіших ділянках.

"Члени Ставки приділили увагу ситуації в Білорусі. Було заслухано інформацію про актуальну чисельність та озброєння ворожих військових угруповань. Командувачі відзначили готовність сил оборони реагувати на будь-який розвиток подій", - розповіли в ОП.

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Крім того, учасники засідання обговорили перебіг ліквідації наслідків масованого ракетного удару росії по енергетичній інфраструктурі України, заслухали доповіді щодо підключення споживачів до електро- й теплопостачання.

За даними ОП, у засіданні взяли участь міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, секретар РНБО Олексій Данілов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

До засідання Ставки також долучилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

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