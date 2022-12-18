Російські окупанти розмістили солдатів у школах окупованої частини Запорізької області, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо розміщення окупаційних військ у приміщенні шкіл Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Противник продовжує використовувати заклади освіти на тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів. Так, у деяких населених пунктах Василівського району Запорізької області, окупанти у будівлях шкіл розмістили особовий склад. При цьому, навчальний процес триває - діти відвідують навчальні заклади", - зазначається у повідомленні.